شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف العرض الجديد لـ"كارتيرون" وموقفه بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك مع جهازه المعاون حول تلقيه عددا من العروض، وذلك بعد نجاحه فى قيادة الفريق للتتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى على الترتيب وذلك على حساب الترجى التونسى والأهلى إلى جانب قيادة الفريق الأبيض للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليضرب موعدا مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون بالزمالك عن تلقيه عرضا إماراتيًا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عدد من العروض الأخرى التى تحفظ حول الإفصاح عن هويتها ولكن رغبته الأولى تكمن فى الاستمرار بالقلعة البيضاء وسيخطر ذلك لمجلس الزمالك فى الجلسة المقرر عقدها معه.

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وحدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة النادى حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية لتجنب ذلك الفيروس.

كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، تقديم تقريرا باحتياجات الفريق فى الموسم الجديد، إلى مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة القادمة ومنها ملف الصفقات.