شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الدوري الإيطالي سيكون محطة انفجار رمضان صبحي كرويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رمضان صبحي لاعب الأهلي بضرورة قبول العرض الإيطالي المقدم له للعودة إلى مسيرته الاحترافية من جديد، موضحا أن اللعب في إيطاليا يناسب رمضان صبحي أكثر من أي دوري أخر.

وقال يونس في تصريحات خاصة: "مش لازم الاحتراف يبقى في الدوري الإنجليزي، ولنا في محمد صلاح عبرة وعظة، حينما فشل مع تشيلسي فذهب إلى إيطاليا ليعيد اكتشاف نفسه في فيورنتينا وروما ومن ثم يعود لإنجلترا من الباب الكبير".

وتابع: "الدوري الإيطالي سيكون محطة انفجار رمضان صبحي كرويا، اللاعب يملك مقومات النجاح وتنقصه فرصة المشاركة التي ستأتي إذا أحسن اختيار وجهته المقبلة".

ورفض يونس تمسك الأهلي برمضان صبحي معتبرا أن هذه السياسة تعمل على قتل المواهب وأنها تأتى عن جهل وتخلف".

كان اللاعب قد أعلن قبل يومين في تصريح تليفزيوني تلقيه عرضا إيطاليا في الفترة الأخيرة.

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في ذات السياق، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل التفاوض مع نادي هيدرسيفلد رمضان صبحي لاعب الفريق لشراؤه نهائياً بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، بحكم عدم مناسبة الظروف الحالية للتفاوض بشأن شراء قائد المنتخب الأولمبى نهائياً لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدوري بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية فيروس "كورونا".

ومن الأسباب التي جعلت مسئولو الأهلي يستقرون على تأجيل التفاوض مع هيدرسيفلد لشراء رمضان صبحي مبالغة النادي الإنجليزي في طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب حيث وصلت هذه المطالب إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير للغاية.

فيما يدرس مسئولو هيدرسيفيلد الموافقة على الأهلي بتمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الاول المُعار للأخير ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي، محلياً وأفريقياً، بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

وانتقل رمضان صبحى للأهلي فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهي يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.