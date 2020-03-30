شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إيقاف الحكم سعيد حمزة 4 شهور لهجومه على الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على معاقبة الحكم سعيد حمزة بالإيقاف 4 شهور بعد خرقه قرار منع الحكام من الحديث لوسائل الاعلام إلا بإذن مسبق من اتحاد الكرة، وهجومه على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة حاليا.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قرروا مؤخرا إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية..واعترض الحكم سعيد حمزة خلال مداخلته مع أحمد شوبير على قناة ON TIME SPORTS عقب استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بداعي عدم موافقة اللجنة الخماسية على صرف مستحقات الحكام المتأخرة و تطبيق اللائحة المالية الجديدة.. بجانب تأكيده على تعرض الحكام للإهانة فى عهد اللجنة الحالية.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدوري بعد توقف النشاط بسبب كورونا ، وذلك عقب قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من ٣ آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.