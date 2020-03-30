شكرا لقرائتكم عائلة مدرب منتخب تنس الطاولة .. النهار للتدريبات.. والمساء للأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين،" الخليج 365" يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

أكد أشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة ، ووالد يسرا حلمى لاعبة المنتخب والنادى الأهلى ، و محمود لاعب القلعة الحمراء أيضا فى نفس اللعبة ، أن فترة تعلق النشاط وحظر التجوال بالبقاء فى المنزل وعدم الذهاب الى الخارج ، حفاظا على سلامة الأسرة وصحتها فى ظل انتشار فيروس كورونا .

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وأضاف حلمى أن خلال النهار يقوم الثنائى يسرا ومحمود بمذاكرة دروسهما ، ثم يقوم كل افراد العائلة بعمل بعض التدريبات للحفاظ على اللياقة البدنية ، وفى المساء نتجمع لمشاهدة التلفاز ، ومتابعة بعض الأفلام و المسلسلات .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.