شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يصف تعامل الأهلى مع ملف تجديد النجوم بالإحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق على تعامل مسئولو التعاقدات بالنادى مع ملف تجديد النجوم الكبار ، واصفا اياه بالإحترافية العاالية .

و قال رضوان فى تصريح لـ "الخليج 365"، أن الرباعى ، شريف إكرامى و أحمد فتحى و وليد سليمان و حسام عاشور جميعهم عناصر خبرة و نجوم ، مشيرا إلى أن الأهلى تعامل مع هذا الملف كنادى بطولات .

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و أشار رضوان إلى أنه يعتقد أن إكرامى حارس مرمى الفريق إتخذ قرار الرحيل مسبقا فى ظل رغبته فى اللعب ، بينما حسام عاشور لا يختلف أثنين على تاريخه و لكن الفريق يوجد فيه أكثر من لاعب فى نفس المركز و لكن عاشور لم يشارك كثيرا فى الموسم الحالى و الفريق الأحمر يحتاج لاعبين فورمة و هذه سنة الحياة ، مؤكد على أنه يعتقد أن ملف التجديد لوليد سليمان أنهتى وفى الطريق انهاء ملف تجديد أحمد فتحى .

بدأت منذ قليل جلسة لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، مع أحمد فتحي نجم دفاع الفريق لحسم ملف تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وكان مسئولو الأهلى قد أبلغوا أحمد فتحى ووكيله نادر شوقى بموعد الاجتماع ومكانه منذ عدة أيام.

وتعرض إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.