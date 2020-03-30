شفاء أول حالة فى الرياضة المصرية من فيروس كورونا

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جدة - عمرو شويل خرج وليد عبد الله مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة فى القسم الثالث المصرى من مستشفى العزل بالأقصر ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا ، جاء بعدما تحولت التحاليل من إيجابية إلى سلبية. وسجل وليد عبد الله أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية. وكان محمد مجدي مدافع الإسماعيلي قد دخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية لاشتباهه في إصابته بفيروس كورونا ولكن التحاليل أثبتت نتيجة سلبية Advertisements وكان قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا قد تسبب فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.

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