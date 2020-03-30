مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي مستجدات أزمة كهربا: إيقافه غير وارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن هناك تأكد تام من سلامة موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق، مشيرا الى أن مسألة إيقافه أمر غير وارد.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد صرح في وقت سابق أن الاتحا الدولي لكرة القدم "فيفا" ينظر حالياً في شكوى الزمالك ضد كهربا.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الأهلي قام بدراسة الملف الخاص بكهربا بكل تفاصيله، قمنا بدراسة كل المستندات والأوراق".

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وأكمل "قمنا استطلاع أراء مستشار قانوني دولي، تأكدنا من سلامة أوراق وموقف اللاعب".

واختتم "فكرة تعرض اللاعب للإيقاف أمر غير مطروح أو وارد".

وحصل الأهلي ديسمبر الماضي على توقيع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف الموسم بعدما قام اللاعب بانهاء تعاقده مع نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أكثر من مناسبة أنه بصدد شكوى كهربا للاتحاد الدولي، مشيراً الى أنه ينتظر تعويض مالي كبير.