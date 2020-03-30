كيف يتعامل الأهلي مع موظفيه والإيجارات في أزمة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعاني العالم في الوقت الحالي من توقف شبه كامل للحياة في شتى المجالات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد سبق وقرر غلق فروع النادي بالكامل وتعليق كل الأنشطة تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار كورونا.

ويشهد عالم كرة القدم في الوقت الحالي أفكار مختلفة من أجل التعامل مع رواتب اللاعبين وجميع العاملين والمستفيدين من تلك الأندية في ظل توقف النشاط وبالتالي وجود نواقص فيما يخص الموارد المالية.

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وصرح مصدر مسؤول في منظومة الأهلي لمصراوي، بأن النادي قام بصرف رواتب شهر مارس بشكل طبيعي لجميع العاملين في النادي يوم ٢٤ من الشهر دون أي مشاكل.

وقال المصدر، أنه في الفترة الحالية لا يوجد أي أزمات أو تفكير يخص رواتب العاملين في النادي، متمنياً أن تتحسن الأمور ويعود الوضع لطبيعته بشكل تدريجي حتى لا يكون هناك أي مجال للمشاكل.

وتابع المصدر حديثه بأنه في الوقت الحالي هناك دراسة جدية بشأن كيفية اعفاء المستأجرين من دفع المستحقات الخاصة بإيجارات المحلات المختلفة داخل أفرع النادي بسبب قرار غلق النادي بشكل كامل.

واختتم المصدر أن الوضع الراهن تسبب في عدم وجود أي نشاط في فروع النادي وبالتالي توقف جميع المحلات عن العمل وعدم وجود أي مصدر للإيراد لهم، وبالتالي فالنادي يدرس كيفية مساعدتهم فيما يتعلق بالإيجارات.