ميدو: متصدرو الدوريات لا يستحقون التتويج في حالة الإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق إنه لا يؤيد فكرة منح متصدري جدول ترتيب الدوريات المحلية لقب الموسم الحالي، في حالة فشل استئناف المنافسات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكانت بعض الأراء ترددت عن فكرة منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتبقى للريدز 6 نقاط للتتويج رسميا بالبريميرليج، قبل 9 أسابيع من نهاية المسابقة.

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وأضاف ميدو خلال تواجده ببرنامج "نجوم الفانتازي" الذي يُعرض حصريًا عبر موقع يلا كورة أن المسابقات ألغيت في مواسم سابقة، ولم يتم منح المتصدرين اللقب في تلك الأوقات.

واستدرك ميدو: "كل شىء وارد في عالم كرة القدم".

وتوقفت الدوريات في كافة بطولات العالم بسبب اجتياح فيروس كورونا.