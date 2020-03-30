بالفيديو.. لماذا يرغب الحضري في محو فترة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير محسوبة، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".. تصريح أدلى به عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق خلال ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس.

تصريح الحضري، لم يمر مرور الكرام وتبعه ردود أفعال من رئيس الزمالك ونجوم النادي الأسبقين. (أزمة تصريحات الحضري)

انضم الحضري إلى صفوف الزمالك في يوليو 2010 قادمًا من الاسماعيلي، ولم يخض سوى 4 مباريات فقط بقميص الفريق الأبيض (360 دقيقة)، جاءت جميعها في بطولة الدوري تحت القيادة الفنية للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

التوقيع على بياض

في إحدى اللقاءات التفزيونية، قال إبراهيم حسن، مدير الكرة الأسبق لناديي الزمالك والمصري، إن الحضري كان مُصر على التوقيع للزمالك، وخلال فترة تواجدنا في دبي في فترة راحة، فوجئنا بحضور الحضري رفقة العقود ووقع "على بياض".

افتعال أزمة

قال إبراهيم حسن، إنه سعى هو وشقيقه حسام لضم الحضري إلى صفوف الزمالك على الرغم من معارضة البعض، وكانت الرغبة تكمن في الجمع بينه وبين عبد الواحد السيد وتكرار المنافسة الشريفة التي سبق وحدثت بين ثابت البطل وإكرامي الشحات ثنائي الأهلي.

يضيف حسن: "في بداية انضمام الحضري إلى الزمالك، كان يرغب في إثبات نفسه، إلا أنه بعد ذلك بدأت الخلافات التي وصلت حد تطاوله على الجهاز الفني"، ما اضطر التوأم لتقديم مذكرة لمجلس إدارة النادي لفتح تحقيق مع اللاعب.

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لماذا رحل الحضري عن الزمالك؟

سبق وكشف الحضري عن أسباب رحيله عن الزمالك خلال لقاء تلفزيوني قال فيه: "ضحيت بمبلغ كبير لنادي الاسماعيلي، ما يقرب من 750 ألف جنيه كمخالصة حتى أحصل على الاستغناء الخاص بي للعب للزمالك".

وأضاف الحضري: "انتهت مشكلتي في سويسرا، وعدت للزمالك وكلي أمل البدء من جديد، تم إيقافي لمدة 4 أشهر، حصلت بعدها على أسبوع إجازة، وفرو عودتي فوجئت بإصدار أوامر بالتدريب المنفرد".

وتابع: "وجدت الجو داخل النادي غير جيد، هناك تنشنة، وقيل عني أنه حصل مشادة بيني وبين أحد أعضاء الجهاز الفني وأنني قمت بسب الجهاز، تم تحويلي للتحقيق ولكنني رفضت".

وأتم قائد المنتخب الوطني السابق: "عماد المندوه مدرب حراس المرمى كان وراء افتعال الأزمة، لم أعلم لماذا ولمصلحة من، لكنني بعدها فضلت الرحيل".