تحديد موعد أوليمبياد طوكيو 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

أعلن يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين، أن الدورة ستقام بين 23 يوليو والثامن من أغسطس من العام المقبل.

وجاء ذلك بناء على اتفاق حسم اليوم بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي كان مقررا هذا العام، لكن تقرر في وقت سابق تأجيله إلى العام المقبل، في رظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال موري إن الأولمبياد سيقام بذلك بعد عام كامل من موعده الذي كان مقررا في العام الجاري، حيث كان من المفترض أن تقام دورة طوكيو بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس المقبلين.

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أما دورة الألعاب البارالمبية، فستقام بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر من العام المقبل.

وتعني القرارات التي اتخذت اليوم أن بطولات العالم لعدة رياضات منها السباحة وألعاب القوى، سيجرى تغيير مواعيدها في العام المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة قد أعلنتا تأجيل دورة طوكيو 2020 في 24 مارس الجاري بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن الدورة يمكن أن تقام في أي توقيت بحيث لا يتجاوز صيف العام المقبل.