عمرو جمال يعلق على تشبيهه بياسمين رئيس

أكد عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، المعار من النادي الأهلي، أنه لم يكن لديه أي مشكلة في تشبيهه بالفنانة ياسمين رئيس في

الفترة الماضية.

قال عمرو في حوار تلفزيوني: "إنه لم يكن لديه أزمة في تشبيهه بياسمين رئيس،

ولكن الأمر دخل في مرحلة السخرية فأصبح صعبًا.

وتابع، أن الجماهير ربطت هذا بالسخرية لي في الملعب وعقب المباريات غير الموفق خلالها، سواء مع الأهلي، أو منتخب مصر، فهذا أحزنني.