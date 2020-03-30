عمر جمال يكشف حقيقة إجتماعة مع الزمالك

كشف عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش حقيقة إجتماعة مع أحد مسؤولي نادي الزمالك .
أكد جمال أنه لم يوقع للزمالك كما تردد في الفترةالأخيرة، ولم يجتمع مع أي مسؤول بالقلعة البيضاء.
وقال جمال في تصريحات تلفزيونية أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي تحدث معه بأنه تلقى عروضا منالزمالك وبيراميدز لأنه طلب الرحيل عن بيدفيست الجنوب أفريقي الذي انتقل له من الأهلي معارا.
وواصل أنه كان يسعى للرحيل عن المشاركة في كأس العالم مع المنتخب مشيرا إلى أنه عانى مع مدرب بيدفيست خاصة بعدما قرر إيقافه واستبعده من المشاركة في المباريات.
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