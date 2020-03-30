كشف عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش حقيقة إجتماعة مع أحد مسؤولي نادي الزمالك . أكد جمال أنه لم يوقع للزمالك كما تردد في الفترة الأخيرة، ولم يجتمع مع أي مسؤول بالقلعة البيضاء. الأخيرة، ولم يجتمع مع أي مسؤول بالقلعة البيضاء. وقال جمال في تصريحات تلفزيونية أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي تحدث معه بأنه تلقى عروضا من الزمالك وبيراميدز لأنه طلب الرحيل عن بيدفيست الجنوب أفريقي الذي انتقل له من الأهلي معارا. الزمالك وبيراميدز لأنه طلب الرحيل عن بيدفيست الجنوب أفريقي الذي انتقل له من الأهلي معارا. وواصل أنه كان يسعى للرحيل عن المشاركة في كأس العالم مع المنتخب مشيرا إلى أنه عانى مع مدرب بيدفيست خاصة بعدما قرر إيقافه واستبعده من المشاركة في المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر جمال يكشف حقيقة إجتماعة مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.