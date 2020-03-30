نادي المدينة المنورة يعلن تعافي مدرب حراسه من فيروس كورونا

أكد صلاح عز الدين، مدير الكرة بنادي المدينة المنورة، إن وليد عبدالله، مدرب حراس مرمى فريقه، خرج من المستشفى بعد إصابته بفيروس

كان النادي أعلن الأسبوع الماضي إصابة مدرب حراسه بالفيروس وتم إخطار اتحاد الكرة. فريقه، خرج من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بعدما تحولت نتيجة التحاليل إلى سلبية.كان النادي أعلن الأسبوع الماضي إصابة مدرب حراسه بالفيروس وتم إخطار اتحاد الكرة.

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