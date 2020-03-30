الأهلي يوافق على سفر ثنائي فريق اليد إلى تونس

وافق النادي الأهلي على رغبة الثنائي التونسي يوسف معرف وإسكندر زايد، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد رجال، بالسفر إلى تونس في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها

العالم جراء انتشار فيروس كورونا

سافر اللاعبان بعد أن تقدما بطلبهما إلى رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، مؤكدين على

الالتزام بالعودة إلى القاهرة فور تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب وباء كورونا.

وجاء سفر معرف واسكندر بعد أن تم تأمين سفرهما بمعرفة السفارة التونسية في القاهرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة كافة.