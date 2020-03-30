وافق النادي الأهلي على رغبة الثنائي التونسي يوسف معرف وإسكندر زايد، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد رجال، بالسفر إلى تونس في ظل الظروف الراهنة التي يمر بهاالعالم جراء انتشار فيروس كورونا.
سافر اللاعبان بعد أن تقدما بطلبهما إلى رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، مؤكدين علىالالتزام بالعودة إلى القاهرة فور تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب وباء كورونا.
وجاء سفر معرف واسكندر بعد أن تم تأمين سفرهما بمعرفة السفارة التونسية في القاهرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوافق على سفر ثنائي فريق اليد إلى تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.