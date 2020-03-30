فيديو جميع أهداف محمد أبو تريكة مع منتخب مصر

لعب النجم”محمد محمد محمد أبو تريكة” بين صفوف منتخب مصر الأول فى الفترة من 2004 الى 2013، وساهم فى تتويج المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية عامي 2006، و2008، ودورة حوض وادي النيل عام 2011، وكأس الأمم الأفريقية العسكرية عام 2012.

وصلت عدد مشاركات أبو تريكة مع منتخب مصر فى جميع المسابقات القارية الى 52 مباراة، سجل خلالهم 20 هدفاً، وخاض بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006، والتي لعب فيها دورا هاما، حيث استطاع إحراز هدفين في البطولة كما ساهم في صناعة هدف الفوز في نصف نهائي البطولة أمام السنغال بالإضافة إلى إحرازه ضربة الترجيح الأخيرة والتي أعلنت فوز مصر بكأس أمم أفريقيا 2006 للمرة الخامسة في تاريخها.

وشارك أبو تريكة أيضاً في بطولة أمم أفريقيا 2008، وساهم في إحراز البطولة للمرة الثانية علي التوالي بعد مشاركة قوية له، فقد استطاع أن يحرز 4 أهداف احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين منها هدفه الهام الذي أحرزه في المباراة النهائية أمام الكاميرون، واختير أبو تريكة ضمن تشكيلة فريق أفضل اللاعبين في البطولة، كما ساهمت إنجازاته مع المنتخب والنادي الأهلي ليقوم الكاف بترشيحه ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2008، والتي نال فيها المركز الثاني ونال أيضاً جائزة أفضل لاعب أفريقي (داخل القارة).

وشارك محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم 2010، وساهم فيها بشكل فعال بعد أن أحرز فيها 4 أهداف، ولكن فشل أبو تريكة مع المنتخب المصري في التأهل للبطولة بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري 1-0 في المباراة الفاصلة، في نفس العام شارك أبو تريكة مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للقارات 2009، والتي أقيمت في جنوب أفريقيا وشهدت أداء قوي للمنتخب المصري بشكل عام ولأبو تريكة بشكل خاص، حيث استطاع المنتخب المصري إحراز 3 أهداف فى البرازيل منهم هدفين من صناعة أبو تريكة والتمكن من التعادل قبل أن يخسر في الدقائق الأخيرة، ثم استطاع الفوز علي المنتخب الإيطالي (بطل العالم وقتها) 1-0 بهدف صنعه أبو تريكة من ضربة ركنية، قبل أن يخسر من منتخب الولايات المتحدة في الجولة الثالثة ويودع البطولة.

وفي عام 2013 شارك أبو تريكة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014 والتي ظهر فيها بمستوي رائع حيث أحرز فيها 3 أهداف جعله يتربع علي عرش هدافي المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم برصيد 11 هدفاً كما استطاع مع فريقه الفوز بـ 6 مباريات متتالية أحرز بها العلامة الكاملة وتصدر مجموعته، ولكن تعرض المنتخب المصري بعدها إلى خسارة فادحة بـ 6 أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب مع غانا في مباراة الذهاب مما جعل مهمة المنتخب المصري شبه مستحيله، وفشل المنتخب المصري في التأهل بعد خسارته لمجموع اللقائين مما بدد آمال اللاعب في فرصته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم، والتي تعد هي البطولة الوحيدة في تاريخه التي لم يلعب فيها.

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شارك أبو تريكة أيضاً مع المنتخب المصري في العديد من المباريات الودية أمام: بلجيكا وفرنسا والسعودية والبرتغال والإمارات وإسبانيا وأورجواي والسويد واليابان والبرازيل وإنجلترا وتشيلي، وقد بلغ اجمالي عدد مبارياته الدولية (الرسمية والودية) الى 100 مباراة أحرز فيها 38 هدفاً.

وفي يناير 2014، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن فوز أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا (داخل القارة) ليصبح أول لاعب كرة قدم يحصل علي جائزة رسمية (غير شرفية) بعد اعتزاله، وتسلم الجائزة في 9 يناير 2014.

وقبل إنطلاق كأس العالم 2014 أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن التعاقد مع اللاعب أبو تريكة ليكون ضمن فريق التحليل لمباريات كأس العالم، وأستمر أبو تريكة بعدها كمحلل رياضي حيث شارك في تحليل العديد من البطولات الكبرى حتى الآن، وأشتهر حالياً بكونه ضمن فريق التحليل لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

أهداف أبو تريكة مع منتخب مصر..