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الامارات | رسمياً: أولمبياد طوكيو ينطلق 23 يوليو 2021

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم الإثنين منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، ان الموعد الجديد لانطلاقها سيكون 23 يوليو 2021، بعدما تم تأجيلها من صيف العام الحالي بسبب .

وكان من المقرر ان تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت بالاتفاق مع الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، تأجيل الألعاب بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب "كوفيد-19.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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