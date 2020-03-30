الامارات | رسمياً: أولمبياد طوكيو ينطلق 23 يوليو 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: أولمبياد طوكيو ينطلق 23 يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم الإثنين منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، ان الموعد الجديد لانطلاقها سيكون 23 يوليو 2021، بعدما تم تأجيلها من صيف العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر ان تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت بالاتفاق مع الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، تأجيل الألعاب بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب "كوفيد-19.
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