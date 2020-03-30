شكرا لقرائتكم خبر عن كاسانو: ليونيل ميسي أفضل من ديجو مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإيطالي أنطونيو كاسانو، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة أفضل من دييجو أرماندو مارادونا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة «كورييري ديلو سبورت» قال كاسانو: «مارادونا فعل شيئًا ام يسبق له مثيل منذ أربع أو خمس سنوات، لكن ميسي يفعل نفس الأشياء منذ 15 عامًا».

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وتابع: «لقد سجل 710 هدفًا وصنع 300 تمريرة حاسمة، عندما يلعب يكون فريقه متقدمًا 1-0 قبل بداية المباراة».

ويقضي ميسي موسمه السادس عشر بقميص برشلونة، حقق خلالهم العديد من الألقاب المحلية والأوروبية، أبرزهم الفوز ببطولة الدوري الإسباني (10 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس العالم للأندية (3 مرات)، بجانب التتويج بالكرة الذهبية «بالون دور» 6 مرات.

ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب حاليًا مع نادي برشلونة الإسباني و‌المنتخب الأرجنتيني. ويلعب كمهاجم وكجناح. يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، بل وحتى يُصنّف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رُشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب كرة قدم في العالم وهو بسن 20 و21 وفاز بهما بسن 22.