شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإتمام صفقة انتقال ساؤول نيجيز لاعب خط الوسط بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يوجد شرط جزائي في عقد ساؤول مع أتلتيكو يقدر بـ135 مليون إسترليني. ويتطلع النادي الإنجليزي في أن يكون اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما، بديل مناسب للفرنسي بول بوجبا الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام ريال مدريد باللاعب الفرنسي واستعداده لدفع مبلغ 100 مليون جنيه استرليني، سيعيد يونايتد استثمار تلك الأموال في التعاقد مع النجم الإسباني.

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