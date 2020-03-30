شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لدينا أزمة في مسألة تجديد عقود اللاعبين بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن هناك أزمة في مسألة تجديد عقود اللاعبين في مصر، حيث يعتقد مسؤولي الأندية أن التأخر في حسم الأمر في صالحهم، بينما في الحقيقة هو في مصلحة اللاعب.

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وأضاف «ميدو» في تصريحات على قناة «تن» تعليقا على تأخر حسم تجديد تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي: «في أوروبا بيتكلموا مع اللاعب قبل انتهاء عقده بسنة ونص، بحيث إن النادي يكون هو المتحكم وليس اللاعب، والأندية في مصر بتبقى متخيلة إن كل ما بتتأخر في التجديد هي اللي بتزنق اللاعب، لكن العكس هو الصحيح، وموقف اللاعب بيبقى أقوى، وهو اللي بيبقى سايق».

وتابع: «فتحي رجله في الملعب، والمدرب بيعتمد عليه، لاعب كبير وأعتقد إنه عاوز ينهي مسيرته في الأهلي، وقبل كده رفض عروض من هذا المنطلق، والأهلي عنده النية إن يجدد له».

وفيما يخص قرار رحيل حسام عاشور، علق ميدو: «حسام بقاله فترة بعيد عن الملعب، كل لاعيبة العالم بييجي وقت لازم تاخد قرار سواء بالاعتزال أو الرجوع خطوة للوراء علشان تلعب، واللاعب هو من سيقيم هذا، ومنقدرش نعيب على الأهلي إن دي آخر سنة لحسام عاشور في النادي».