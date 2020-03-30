شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: جيل حسن شحاتة كان يفتقد لاعبًا بحجم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن جيل منتخب مصر تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، كان يفتقد لاعب بججم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

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وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لقناة اون تايم سبورتس،:«صلاح كان ظاهر بشكل لافت مع المقاولون منذ وقت مبكر والجميع كان يتوقع منه الكثير».

وأضاف:«كنا في منتخب مصر ننتظر بطولة كأس العالم للشباب عام 2011 لرؤية بعض اللاعبين ومنهم محمد صلاح لينضموا للمنتتخب في عهد حسن شحاتة، لكن الأمور لم تسير بشكل جيد لحدوث الثورة وقتها».

واختتم، أن محمد صلاح لو تواجد في جيل حسن شحاتة بالتأكيد كان سيكون إضافة قوية،لافتا أن مستوى كان لافت للنظر عن باقي جيل تلك الفترة.