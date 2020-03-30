شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يكشف عن تفاصيل جلسة اللجنة الخماسية مع حسن شحاتة لقيادة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، عن تفاصيل وكواليس الجلسة التي جمعت حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطني السابق، باللجنة الخماسية لقيادة المنتخب قبل تولي حسام البدري القيادة الفنية.

وأوضح حمادة صدقي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: أن أقرب المدربين لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، هو حسن شحاتة، وذلك بناء على تأكيدات اللجنة الخماسية والمسؤولين عن قطاع الكرة.

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وقال المدير الفني لسموحة: المعلم حسن شحاتة، قام بتشكيل الجهاز الفني والمعاون له بناء على الجلسة التي عقدت بينه وبين عمرو الجنايني.

وتابع: جاء الجهاز الفني على النحو التالي مكون من: «حسن شحاتة مديراً فنياً، حمادة صدقي مدرباً عاماً، محمد شوقي مدرباً وأحمد حسن مديراً للمنتخب».

وعلق «صدقي»: على خروجه من الترشيحات في منصب الرجل الأول، قائلاً: «لا أعرف السبب ولكن قد يكون ذلك بسبب ترشحي مع شحاتة».

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تفاضل بين عدد من الأسماء لقيادة الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل بعد فشله مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا 2019.