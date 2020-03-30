شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي ينفي وجود شروط مادية من أحمد فتحي لتجديد تعاقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا بشأن طلبات اللاعب المادية من أجل تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء مؤخرًا.

وأكد شوقي في تصريحات إعلامية اليوم، ان كل ما يتردد عن وجود شروط مادية من فتحي غير صحيح، ومن غير المعقول أن يشترط اللاعب على نادي، وكلف التجديد سينتهي بشكل نهائي اليوم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم اجتماعًا مع اللاعب لتجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.