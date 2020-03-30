كاسانو: ميسي أفضل من مارادونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

صرح أنطونيو كاسانو،المهاجم السابق لمنتخب إيطاليا ونادي ريال مدريد لكرة القدم، إن ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أفضل من الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.



وأوضح كاسانو، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لاكورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميسي يتفوق على مارادونا لأنه "ظل يقوم بنفس الأشياء على مدار 15 عاما".

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واستطرد كاسانو "لقد سجل ميسي 710 أهداف وقدم 300 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الاحترافية، حينما يلعب فإن فريقه يصبح متقدما بالفعل بهدف مقابل لا شيء".

واختتم كاسانو حديثه قائلا "يتعين على محبي مارادونا تقبل الأمر. هناك شخص أطاح بلاعبهم المفضل".

وعادة ما يختلف عشاق كرة القدم خاصة الأرجنتينيين حول الأفضل بين ميسي ومواطنه مارادونا، وهناك من يرجح كفة الأخير لقيادته منتخب "راقصي التانغو" للتتويج بكأس العالم عام 1986 بالمكسيك، وهو ما لم يفلح فيه ميسي حتى الآن على الرغم من مشاركته في 4 بطولات لكأس العالم.