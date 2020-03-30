شكرا لقرائتكم بيراميدز يُخير الشناوي بين تخفيض عقده أو الرحيل بعد ضم إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح انتقال شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي لبيراميدز مسألة وقت، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل حراس بيراميدز الحاليين وعلى رأسهم الحارس الدولي احمد الشناوي.

وعلم الخليج 365 أن إدارة بيراميدز خيرت أحمد الشناوي بين تخفيض عقده المرتفع للغاية اذا اراد البقاء، او الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقة النادي علي تحمل راتبه المرتفع مجددآ.

وأصبحت إدارة بيراميدز في موقف قوي بعد الحصول على توقيع شريف إكرامي ومن ثم أصبح مركز حراسة المرمي في بيراميدز بأمان حتي في حالة رحيل أحمد الشناوي المنتظر عن الفريق.

ورفض شريف إكرامي العرض الخليجي المعروض عليه لسببين الأول مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الإنضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين، كما أرتبط الحارس الدولي بكلمة مع نادي بيراميدز بعد توقيعه له بشكل مبدئي.

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