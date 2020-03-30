شكرا لقرائتكم مواهب لا تصدأ.. حسن الشاذلي نجم الشواكيش وهداف الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

ويعتبر حسن الشاذلى نجم الشواكيش السابق أحد هذه المواهب الكروية، والهداف الأول لمصر فى بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010، وأيضاً أحد كبار الهدافين فى تاريخ هذه البطولة، ويحمل فى رصيده 13 هدفاً لمصر فى بطولات كأس الأمم الأفريقية سجلها أعوام 1962- 1963- 1970، وعمل كمحلل مباريات بقناة النيل للرياضة الفضائية.

ولد الشاذلي يوم 13 نوفمبر من العام 1943، ولم يعرف في حياته سوى قميص نادي الترسانة الذي صنع معه المجد الذي لم يتكرر حتى يومنا هذا.

حصل نجم الترسانة الراحل على وسامين للرياضة تقديراً لموهبته، وعمل كمدير فنى للترسانة وصعد بالشواكيش من دورى الدرجة الثانية إلى الممتاز بعدما استمر أربع سنوات بعيداً عن الأضواء، كما استطاع اكتشاف العديد من المواهب الكروية، وأبرزهم محمد أبو تريكة نجم الترسانة والأهلى السابق.

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حسن الشاذلى الأكثر تسجيلا للأهداف فى تاريخ الدورى المصرى بـ176هدفاً، وحصل على لقب هداف الدورى المصرى 4 مرات، رقم قياسى أعوام 63 و65 و67 و75.

ومع المنتخب الوطنى، بدأ أسطورة الشواكيش مشواره حينما لعب بطولة الأمم الأفريقية فى 1963 التى أقيمت بإثيوبيا ثم بطولة 1970 بالسودان و1974 بالقاهرة، وحصل على لقب هداف بطولة الأمم الأفريقية بغانا عام 1963 بعدما سجل 6 أهداف.

و سجل الشاذلي «سوبرهاتريك» مرتين طوال مشواره في مرمى السواحل والطيران، وسجل 10 هاتريك في مرمى الأهلي والمنصورة والطيران والسويس (3 مرات) وغزل المحلة (مرتين) والإسماعيلي ودمياط.

بعد مشوار عظيم فى قلعة الترسانة ومنتخب مصر والكرة المصرية، فى الفترة من "1959 حتى 1977"، غادر "الشاذلي" عالمنا يوم 20 إبريل 2015 عن عمر "72" عاما .