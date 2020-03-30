شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض مساواة حكم تقنية الفيديو بحكم الساحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اتحاد الكرة، مساواة حكم تقنية الفيديو بنظيره حكم الساحة فى مباريات الدورى العام، بعدما تم اعتماد اللائحة الجديدة للحكام.. وحدد اتحاد الكرة 3750 جنيه قيمة البدل الذى يحصل عليه حكم الفيديو فى المباراة الواحدة بينما يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيه فى كل مباراة.

وجاءت البدلات في اللائحة الجديدة كالتالي: الدوري الممتاز: 5 آلاف جنيه لحكم الساحة .. 3750 لكل مساعد.. القسم الثاني: 2000 جنيه لحكم الساحة .. 1500 لكل مساعد.. القسم الثالث: 1000 جنيه لحكم الساحة .. 750 لكل مساعد.. القسم الرابع: 300 جنيه لحكم الساحة ومثلهم لكل مساعد.

وعلّق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على جروبات "الواتس آب" المنسوبة لحكام تقنية الفيديو، والتى يطالبون خلالها بعودة جمال الغندور لرئاسة اللجنة أو الإمتناع عن إدارة المباريات فى حالة استئناف الدورى بداعى عدم إمكانية إقامة الدورى دونهم بعد الحصول على الرخصة.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه فى حالة التأكد من هذا الأمر سيتم إحالة أى حكم يرفض إدارة مباراة بالدورى للجنة الإنضباط ، وتطبيق اللائحة عليه التى تصل لحد الشطب فى حالة التمرد.

تابع المصدر أنه لا مانع من إلغاء تقنية الفيديو واستكمال الدورى بغيرها، لحين تدريب مجموعة أخرى من الحكام على التقنية إذا إستلزم الأمر ذلك.

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وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.

فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور اليوم السابع انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.