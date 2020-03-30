شكرا لقرائتكم كارتيرون يبحث مع جهاز الزمالك مدى تنفيذ برنامج فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اجتماعًا لبحث مدى تنفيذ برنامج الفريق فى فترة التوقف الحالية، من عدمه، وذلك للوقوف على حالة جميع اللاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء الاجتماع بين الثلاثى سامى الشيشينى المدرب العام للفريق وأمير عبد العزيز المدرب المساعد إلى جانب عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى وشهد الاجتماع إعداد تقرير كامل عن حالة اللاعبين وإخطار المدرب الفرنسى به وبحالة اللاعبين وتنفيذ كل لاعب للبرنامج الموضوع له من عدمه.

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وكان كارتيرون قد طلب من جهازه المعاون تقريرًا شاملاً عن حالة لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية يتضمن مدى التزامهم بخوض التدريبات فى المنزل إلى جانب تقرير من الجهاز الطبى عن أوزان اللاعبين للتأكد من إتباع تعليمات المحافظة على لياقتهم البدنية من عدمه، كما أوصى محمود شيكابالا، قائد الفريق، بالتواصل مع اللاعبين بشكل يومى لمتابعة تنفيذهم لبرنامجهم التأهيلى.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.