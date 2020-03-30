شكرا لقرائتكم كارتيرون يُحدد شكل قائمة الزمالك فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة النادى حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا.

Advertisements

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.