شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكاراتيه : ليس لدينا لاعبين عالقين فى الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن الاتحاد ليس له لاعبين ينتمون الى اللعبة ، عالقون بالخارج ، يحتاجون الى العودة الى مصر .

واضاف الدهراوى أن الاتحاد الذى لديه مشكلة أو أزمة فى هذا الشأن هو الذى يقوم بمخاطبة اللجنة الاولمبية حتى تتخذ الاجراءات اللازمة ومخاطبة اللجنة حتى يتم اتباع الاجراءات وجمع بيانات اللاعبين .

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد طلب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

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جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن توفير سبل الدعم والمساندة للمدربين والحكام والمختبرين والإداريين خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أكد الدهراوي أنه تمت مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على صرف مبلغ ألف جنيه من خزينة الاتحاد كسلفة للمدرب غير المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية والمسدد لاشتراك الاتحاد لموسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ يتم تسديدها عقب عودة النشاط الرياضي وذلك من قيمة من دخله بالاختبارات.

أضاف رئيس الاتحاد أنه تكليف أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيل الصندوق مع البنك وهيئة الرقابة على التأمين