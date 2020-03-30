شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: المنتخب الأولمبي في مصيبة محدش حاسس بيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، طريقة تجهيز لاعبي منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو والتي تم تأجيلها لمدة عام لتقام في 2021 بدلا من 2020.

وقال يونس في تصريحات خاصة: "المنتخب الأولمبي في مصيبة محدش حاسس بيها، اللاعيبة مش بتشارك مع أنديتها، أكثر من نصف قوام المنتخب الأساسي غائبون عن قوائم وتشكيل أنديتهم في الدوري المصري قبل التجميد فكيف كانوا سيلعبون أمام منتخبات بحجم البرازيل والأرجنتين وفرنسا وغيرها من المنتخبات الكبرى وهم أصلا لا يشاركون في الدوري المصري".

وتابع: رغم تواضع مستوى الكرة في المصري والدوري لكن نعول كخبراء ومحللين على قدرات اللاعبين في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشاركة مع فرقهم، لكن مؤشرات ومعطيات المنتخب الأولمبي لو أقيمت الأولمبياد في موعدها كانت سيئة جدا وغير مبشرة".

في سياق متصل، أثار تأجيل موعد أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، الجدل حول مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي، في دورة الألعاب الأولمبية، بعد عام، وهو ما يؤدي إلى تخطي البعض عمر الـ23 عاما.

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وعن تلك الجزئية التي تشغل الشارع الرياضي، أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لوائح البطولة تنص على مشاركة مواليد1/1/1997وما بعدها ولذلك جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة المؤهلة للاولمبياد هم نفس المواليد المحددة من قبل اللجنة المنظمة والفيفا ولا تغيير فى اللوائح المنظمة للنهائيات، داعيا الله ان تمر الازمة بسلام على مصر وكل دول العالم .

ورحب شوقي، غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بقرار اللجنة الاولمبية الدولية بـتأجيل الدورة الاولمبية في ضوء توقف النشاط الرياضي في كل دول العالم وتوقف برامج المنتخبات الأولمبية.

واضاف المدير الفني أن قرار التأجيل سيصب في مصلحة المنتخبات الاولمبية من اجل الاستعداد بالشكل الذي يليق بالدورة الاولمبية مؤكدا انه طبقا لتعليمات اللجنة الخماسية ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية لوضع البرنامج المناسب للفريق المصري مشيرا إلى انه تم وضع ثلاثة برامج في ضوء كل المتغيرات.