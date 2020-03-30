شكرا لقرائتكم عفروتو : مؤمن زكريا تعبان نفسيا من معاملة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى عفروتو نجم الأهلى الأسبق إنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء الذى يمر بظروف مرضية أبعدته عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

كشف عفروتو في تصريحات خاصة كوالسي حزن مؤمن زكريا قائلا :" مؤمن يعانى نفسيا خاصة بعد رفع إسمه من قائمة النادى الأهلى ".

أثار مؤمن زكريا دائرة الشك حول الأهلى بعد مداخلته الهاتفية مع الإعلامى سيف زاهر الذى كان يستضيف عماد متعب حينما رفض ذكريا الحديث عن أي شيء مؤكدا أن لديه كلاما كثيرا سيعلن عنه في الوقت المناسب.

ولعب عفروتو في مركز خط وسط المهاجم أو مهاجم ثاني وخاض تجربة اللعب في النادي الاهلي ثم الاتحاد ثم نادي مصر المقاصة ثم دمنهور و تعاقد الاسماعيلي معه لمدة اربع سنوات.

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ومثل عفرتو المنتخب المصري تحت 23 عاما ولقب بـ"عفروتو" لسرعته ، ومهاراته وتحركاته الغير متوقعة في الملعب.

كان مصطفى محمود محمد سليم عفروتو موهبة كروية حقيقية لا تنطفيء بريقها فى الملاعب مشحونة بطلقات ومدافع إبداعية من العيار الثقيل وأدرك منذ نعومة أظافرة أن كرة القدم هى معشوقة الملايين فأحبها وأطلق العنان لموهبتة وسط الساحات الشعبية بمنطقة الزاوية الحمراء التى شهدت ميلادة وأنتقل منها الى ناشئى النادى الاهلى ليبدأ مشوار النجومية .

عفروتو هو أخر عنقود الموهوبين خرج من عباءة منطقة الزاوية الحمراء الحى الشعبى الذى أخرج من قبلة نجم مصر والنادى الاهلى الدكتور مصطفى عبده.

كما يعد عفروتو من اللاعبين المعروفين بخفة الظل الطيبة ، خاصة عندما يجتمع بزملائه القدامي في الأهلي وأبرزهم سعد الدين سمير .