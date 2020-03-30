شكرا لقرائتكم دي ماريا: ريال مدريد طلب مني الغياب عن نهائي كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الحالي، أن ناديه السابق، ريال مدريد طلب منه الغياب عن نهائي كأس العالم 2014 الذي خسرته بلاده في الوقت الإضافي.

وكان دي ماريا أحد أهم نجوم منتخب الأرجنتين في تلك البطولة، لكنه غاب عن نصف النهائي بعد إصابة تعرض إليها أمام بلجيكا في دور الثمانية، قبل أن يغيب عن قائمة المدرب سابيلاً للمباراة النهائية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق قوله: تعرضت إلى إصابة في مباراة ربع نهائي كأس العالم 2014 أمام بلجيكا، وعندما وصلنا النهائي لم أكن بأفضل أحوالي، لكن عزمت على اللعب مهما كلف الأمر، قبل أن تصلني رسالة من ريال مدريد.

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وخرجت أنباء صحفية بعد نهاية ذلك المونديال تشير إلى أن إدارة ريال مدريد بعثت برسالة إلى دي ماريا كي لا يلعب المباراة النهائية.

وواصل اللاعب: أعرف أنهم يريدون بيعي بعد نهاية ذلك المونديال، وبالتالي لا يريدون أن تتفاقم إصابتي ويصعب عليهم التخلص مني في الصيف، ولهذا مزقتها مباشرة.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة النهائية في ذلك المونديال بهدف في الأوقات الإضافية أحرزه الألماني ماريو غوتزه.