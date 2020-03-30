شكرا لقرائتكم لاعب سيتي: "العدل".. منح ليفربول بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الألماني إيلكاي غندوغان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي على أنه من العدل أن يحصل ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حال عدم اكتمال المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن غندوغان قوله: بالنسبة لي، أرى أنه سيكون من الإنصاف أن يحصل ليفربول على اللقب، يتعين علي أن أتسم بالعدل كرياضي.

واعترف غندوغان بأن احتمال إلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بدون تحديد الفائز باللقب أو الفرق الهابطة، من شأنه أن يتسبب في انقسام الآراء، وزاد: هناك آراء مختلفة. بالنسبة للأندية التي قدمت موسمًا جيدًا جدًا، من الواضح أنه لن يكون من اللطيف إلغاء المسابقة، فيما سيكون الأمر مناسبا للأندية التي عانت من تراجع النتائج هذا الموسم.

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ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل قرار إيقاف البطولة في مارس الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بحاجة لحصد ست نقاط فقط في مبارياته التسع المتبقية في المسابقة، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وتقرر تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل القادم، لكن من المرجح أن يمتد هذا التعليق لفترة أطول في ظل توقعات بمد إجراءات الإغلاق الحالية من جانب الحكومة البريطانية لما بعد ذلك التاريخ.