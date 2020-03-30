ميسي يصدر بيانا بشأن خفض لاعبي برشلونة رواتبهم بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني موافقة لاعبي فريقه على تخفيض رواتبهم بنسبة 70٪، تقديراً للظروف الحالية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقام ميسي بنشر بيان رسمي باسم جميع لاعبي فريق برشلونة من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأعلن موافقتهم على العرض الذي قدمته إدارة النادي بشأن تخفيض الرواتب، بجانب الترتيب للمساهمة في مساعدة الموظفين في النادي.

ووفقا للبيان، أكد ميسي أن الأمر لن يتوقف فقط عند الموافقة على تخفيض الرواتب بنسبة 70٪، لكن سيتم المساهمة في في أن يحصل جميع الموظفين بالنادي على رواتبهم بنسبة 100 بسبب الوضع الراهن.