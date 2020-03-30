مقترح جديد من يويفا لتجاوز كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يدرس الانتهاء من الموسم الحالي في أغسطس المقبل، من أجل تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكان يويفا قد أعلن في وقت سابق، تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز"، فإن يويفا يخطط لإنهاء الموسم الحالي خلال الصيف، بشرط إيجاد حل للآثار المترتبة على الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة، أن يويفا سيواجه أزمة أخرى وهو ضرورة إنهاء الموسم المقبل في مايو، لإفساح المجال لانطلاق بطولة أمم أوروبا التي كان مقررا إقامتها الصيف الجاري (بين يونيو ويوليو 2021) ولكن تم تأجيلها بسبب كورونا.

وأوضحت "تايمز" أن يويفا سيجتمع مجددا لمناقشة كيفية تنفيذ التعديلات الجديدة وكيفية ختام موسم 2019/2020".

وأتمت الصحيفة أن إحدى الفرضيات المطروحة للنقاش، هي تقليص فترات الراحة الدولية للدول التي تستعد للبطولة الأوروبية ، لتمهيد الطريق لجدول أكثر كثافة في الدوريات الأوروبية المختلفة.