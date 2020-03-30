إيطاليا تدرس إنهاء الموسم بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين، إن هناك احتمالية لإنهاء الموسم الحالي، بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

واجتاح فيروس كورونا جميع أنحاء العالم، وأثر على كافة الأنشطة والمجالات سواء كانت سياسية، اقتصادية ورياضية.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء الذي تسبب في وفاة ما يزيد على 7 آلاف حالة حتى الآن، واضطرت السلطات في إيطاليا لإدخال الدولة في حالة حجر صحي وتعليق كافة الأنشطة.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الايطالي اجتماعا بالفيديو كونفرانس لاتخاذ القرار المناسب بشأن موسم الدوري الحالي الذي تم تعليق أنشطته حتى إشعار آخر.

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وخلال تصريحات لوكالة الأنباء الايطالية (أنسا) قال توماسي: "سنناقش مقترح آخر على طاولة اجتماع الاتحاد الايطالي المقبل، خاصة بعد كلمات الوزير الايطالي سبادافورا بنيته في تمديد مدة تعليق الأنشطة، هناك قلق حول احتمالية إلغاء الموسم".

وأضاف: "من الضروري معالجة الأمر ودراسته من كافة النواحي سواء كانت رياضية أو عقود اللاعبين".

وتابع: "أما بالنسبة لمشكلة أجور اللاعبين، فنحن نسعى للوصول لحل مشترك ومناسب للجميع".

وأتم قائلًا: "إذا لم تحدث خلالفات بين الأندية واللاعبين، فلا داعي لنتدخل، إذا توصلوا لاتفاق يرضي الطرفين فلا مشكلة لنا".

جدير بالذكر أن يوفنتوس أعلن قبل عدة أيام، موافقة لاعبيه والمدرب ماوريسيو ساري على تخفيض أجورهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها كورونا.