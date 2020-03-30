حوار الخليج 365.. بوجلبان يتحدث عن "عام ديانج".. أهلي فايلر وجوزيه.. وهل يساعد الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم أنه لم يلعب مع الأهلي سوى موسمين فقط وتحديدًا منذ عام 2007 وحتى 2009 إلا أنه استطاع أن يضع اسمه من بين المتوجين بالبطولات سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

الحديث هنا عن التونسي أنيس بوجلبان لاعب وسط الارتكاز الأهلي والمنتقل من صفوف نادي الصفاقسي عقب نسخة دوري أبطال أفريقيا 2006 والتي تعد البطولة الأغلى في تاريخ عشاق القلعة الحمراء.

الخليج 365 تحدث مع بوجلبان والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في التعاقد مع الدولي المالي أليو ديانج بجانب الحديث عن ملفات عديدة تخص الأهلي سواء في الفترة الماضية أو المستقبل.

* البداية من اللاعب ديانج.. ما دورك في الصفقة؟

كان يوجد تنسيق مع الأهلي على تدعيم هذا المركز خاصة بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي 2018، والتنسيق كان مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

الاختيار كان على ديانج فأنا تابعته موسم كامل مع فريقه مولودية الجزائر والحمد لله الاختيار كان جيد نظرًا لما رأيناه مع الأهلي حاليًا فهو سريع وقوي في الالتحامات بجانب أنه صغير في السن وقادر على التسجيل.

ديانج بعد ستة أشهر مع الأهلي فقط أصبح لديه العديد من العروض في أوروبا وهذا دليل على أنه لاعب واعد.

* هل كان يوجد اتصالات مع الأهلي خلال الفترة الماضية على تدعيم الهجوم؟

نعم كان هناك اتصالات لتدعيم مركز الهجوم .

* من وجهة نظرك ترشح من لتدعيم الأهلي؟

على حسب المركز أنا لا أعرف احتياجات الأهلي، والمركز الذي يريده المدرب لتدعيمه سأرشح لهم اللاعب لكن لا أستطيع أن أحدد أسماء.

أرى أن احتياجات الأهلي على حسب المغادرين مثلاً إذا رحل رمضان صبحي وعاد إلى فريقه هدرسفيلد هنا سيكون على إدارة النادي التدعيم، لكن الأهلي حاليًا مكتمل الصفوف وإذا رحل أي لاعب لابد من تعويضه.

* ماذا يختلف أهلي مانويل جوزيه عن أهلي رينيه فايلر؟

جيل مانويل جوزيه كان شيء كبير جدًا وصعب أن يصل أحد لنفس إنجازات البرتغالي، لكن في موسم فايلر الأول يوجد العديد من الملامح أشبه بما كان يقدمه مانويل جوزيه.

فايلر يستطيع إعطاء الكثير للنادي الأهلي سواء على صعيد الخيارات من الناحية الخططية أو توظيف اللاعبين بجانبه نجاحه في التعلم من الأخطاء التي ارتكبها وتحديدًا على صعيد التشكيل الذي يبدأ به المباريات.

الفترة الحالية في الأهلي منحت العديد من اللاعبين للظهور الجيد والتألق كما أن السويسري يقدم نسخة مميزة في عامه الأول.

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أتمنى أن فايلر يُكرر نفس إنجازات جوزيه وهذا أمر ليس بالسهل بل صعب جدًا.

* وجهة نظرك في ملف تجديد عقود الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي؟

حسام عاشور أفضل واحد يقرر مصيره، أدرك أن هذا الموقف صعب خصوصًا أنه يمتلك القدرة على اللعب لمدة موسمين آخرين وهذا ما يدخله في صراع مع نفسه، لكن نصيحتي له أن يختتم مسيرته مع الأهلي ودخول مجال آخر داخل النادي لأن موسم أو موسمين لن يضيفوا له شيء.

عاشور عليه أن يستغل العروض التي قُدمت له من جانب إدارة الأهلي لكن هذه هيّ الكرة، وعليك التصرف جيدًا وقت اعتزال الكرة لكي تخرج من الباب الكبير.

أما موقف شريف إكرامي فأكيد لديه أسبابه الخاصة التي يحتفظ بها ولابد من احترامها، وبالنسبة لي إكرامي لاعب كبير وله دور خارج الملعب ولديه أيضًا أدوار كبيرة في النادي ومع الفريق.

إكرامي يريد اللعب ولابد أن نحترم قراره ولدينا أفضل مثال وهو عصام الحضري وهذه هيّ سنة الحياة من خلال الاعتزال لكن شريف يرغب في الاستمرار لفترة أخرى.

* من هو أفضل لاعب تونسي في الدوري المصري؟

علي معلول.

* أفضل لاعب في الأهلي خلال الوقت الحالي؟

عمرو السولية.

* لو طلب منك الزمالك المساعدة في صفقة من تونس، ما هو موقفك؟

أولا أنا لست وكيل لاعبين، أنا مدرب في تونس وإذا كنت أعمل هذه المواقف نظرًا لعلاقتي القوية مع الأهلي وتحديدًا رئيسه محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

أنا أخدم النادي الأهلي لأنني أمتلك ذكريات رائعة مع هذا النادي بجانب أنني حققت العديد من الألقاب معه، وهذا رد جميل للنادي الأهلي.

نادي الزمالك بالطبع لديه أبناءه في تونس مثل النادي الأهلي وعلاقتي كبيرة بجماهير الزمالك، لكن أتمنى أن أخدم النادي الأهلي في أي مناسبة.

* توقعاتك لمشوار الأهلي في دوري الأبطال؟

الفريق خلال هذه النسخة يمتلك مقومات البطل وهذا ما نراه حاليًا خاصة بعد مباراة صنداونز والتي لعبت في جنوب أفريقيا هذه المباراة جعلتني أشعر أن الأهلي في طريقه للتتويج.

أتوقع أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك ويتوج الأهلي باللقب.