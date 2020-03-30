نجم الزمالك يستعين بأحمد عز للتسلية في الحظر

استعان عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيلم خاص بالفنان أحمد عز من أجل التسلية خلال وقت الحظر الذي فرضته الحكومة المصرية بسبب انتشار

ونشر عبد الله جمعة مقطع فيديو خلال مشاهدته لفيلم ولاد رزق من بطولة أحمد عز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كان عبد الله جمعة شارك في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي وكذلك المحلي بالفوز على الترجي التونسي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.

الحكومة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ونشر عبد الله جمعة مقطع فيديو خلال مشاهدته لفيلم ولاد رزق من بطولة أحمد عز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.كان عبد الله جمعة شارك في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي وكذلك المحلي بالفوز على الترجي التونسي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.

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