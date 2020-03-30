اتحاد الكرة يؤجل صرف بدلات تقنية الفيديو

قرر مسئولو اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجنايني، تأجيل صرف بدلات حكام تقنية الفيديو في الوقت الحالي.

أكد مصدر باتحاد الكرة أن الفيديو لم يطبق إلا في ٦ مباريات فقط بالدور الثاني قبل تعليق النشاط والأولوية لصرف بدلات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم.

تابع أن بدلات حكم الفيديو لن تقل بأي حال من الأحوال عن المساعدين، قد تكون القيمة نفسها أو تزيد قليلًا.

الفيديو لم يطبق إلا في ٦ مباريات فقط بالدور الثاني قبل تعليق النشاط والأولوية لصرف بدلات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم.تابع أن بدلات حكم الفيديو لن تقل بأي حال من الأحوال عن المساعدين، قد تكون القيمة نفسها أو تزيد قليلًا.

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