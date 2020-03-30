الهلال السعودي يجهز لخطف فالكاو من جالطة سراي

تخطط إدارة نادي الهلال السعودي من أجل خطف النجم الكولومبي راداميل فالكاو من صفوف فريق جالطة سراي التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل . وأكدت تقارير صحفية تركية أن اللاعب أصبح مطلوبًا بقوة لدى عملاق الرياض ضمن خطة دعم الفريق تحسبًا للرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بافيتمبي جوميز . بافيتمبي جوميز . وتسعى إدارة الهلال لتدعيم صفوف الفريق الهجومية من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي والحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الذي حصده الموسم الماضي .

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