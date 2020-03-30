العطار: اتحاد الكرة سيد قراره ولا يتدخل أحد في عمله

أكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تدير الجبلاية من الألف إلى الياء دون تدخل أي شخص من الخارج، مشددا على أن المجلس المؤقت للجبلاية سيد قراره.

وأضاف العطار في تصريحات تلفزيونية : " أقسم بالله لا أحد من خارج الجبلاية يتدخل في قرارات اللجنة الخماسية، ولا نتلقى تعليمات

كما يشاع من أي شخص، وأقسم بالله المهندس هاني أبو ريدة بعيد تماما عن الاتحاد ولا يتدخل في عملنا، نفس الأمر لأحمد مجاهد وسيف زاهر وأي عضو بالمجلس السابق، اللجنة تدير عملها بكل حرية، ولم يحدث أن يشارك أي شخص في قرارات اللجنة أو تغيير قراراتها، وأنا شاهد على ذلك".وأردف قائلا : " تعديلات اللائحة تصب في الصالح العام للكرة المصرية، واللجنة الخماسية ليس لها أي مصلحة شحصية، ومسؤولو فيفا يتابعون كل كبيرة وصغيرة خاصة باللائحة الجديدة".وأنهى حديثه قائلا: "اللجنة الخماسية برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني نجحت في مهمتها بنسبة تفوق ال ١٠٠٪، اللجنة تبذل مجهودات جبارة، ونجحت في تأدية رسالتها وإنجاز عملها بكل شفافية وسرعة، فقد أنجزت اللجنة أكثر من المطلوب منها بكثير في ملفات عدة".