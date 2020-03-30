منظمو الأولمبياد يقتربون من تحديد موعد دورة أولمبياد طوكيو

أعلنت شبكة "أساهي" التلفزيونية اليابانية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها: "إن منظمي أولمبياد طوكيو الصيفي أصبحوا في المرحلة الأخيرة من محادثات تهدف لإقامة الدورة المؤجلة بداية من 23 يوليو2021.

و بحسب وكالة "رويترز"، صرح صباح اليوم "يوشيرو موري"، رئيس اللجنة المنظمة، إنه يتوقع أن يتحدد الموعد الجديد للدورة خلال أيام قليلة وربما في الأسبوع الحالي.

ويُذكر أنه في الأسبوع الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث كان من المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو المقبل، على أن تختتم في 9 من أغسطس.