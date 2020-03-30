محمد اللاهوني: مرتضى منصور استفاد من وجود تركي آل الشيخ

قال محمد اللاهوني الناقد الرياضي بجريدة الوفد، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استفاد من وجود تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في مصر خلال السنوات الأخيرة.

أضاف اللاهوني خلال حديثه لبرنامج صباح الرياضة مع

الإعلامية سها إبراهيم، أن إسهامات تركي مع الأندية المصرية لم تقتصر على الأهلي ومشروعه الرياضي مع بيراميدز، لكن الزمالك استفاد أيضاً من خلال مساهمة تركي، في التعاقد مع المدرب السويسري جروس الذي حقق لقب الكونفيدرالية للأبيض.إضافة إلى التعاقد مع عدد من الأسماء الدولية البارزة التي صنعت الفارق من المحترفين أمثال فرجاني ساسي لاعب الوسط وحمدي النقاز الظهير الأيمن.وأشار إلى أن تركي له إسهام كبير في دعم أندية السعودية كذلك، مثلما فعل بتقديم الدعم إلى نادي الهلال السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا أخيراً.