عقد الاتحاد المصري للكاراتيه اجتماعًا طارئًا ، بتعليمات من الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، لبحث سُبل حل الأزمة المالية وشكاوى المدربين في ظل توقف النشاط الرياضي ، والذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح « الدكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه» في بيان له ، أنه تم تشكيل لجنة سريعة اليوم برئاسة عصام عبد الرؤوف ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الإدارة المالية بالاتحاد، والدكتور
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ اللجنة مجموعة من القرارات ، أولها تعديل لوائح الاتحاد (لائحة المدربين - اللائحة المالية) بما في صالح المدربين من الدرجة الأولى وتعديل لوائح شئون اللاعبين بما تخدم أيضًا اللاعب والمدرب، وثانيها يتم عمل صيغة ولائحة مالية من قبل الاتحاد على أن يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قبل لانتهاء السنة المالية لكي يستفيد منها مدربين مصر في أسرع وقت.
وتابع: وثالثها أنه جاري حصر مدربين الاتحاد الذين تأذوا من الفترة الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب كورونا، مشيرًا إلى أنه موجود بالاتحاد مندوب من موظفين الاتحاد لتلقي طلبات المدربين المستحقة للدعم.
ويطالب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه جميع الفروع بالمحافظات ، بحصر سريع لجميع الطلبات لدعم المدربين وشكاواهم ليتم حلها خلال أسبوع من تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر بتعليمات رئيس اتحاد الكاراتيه.. اجتماع طارئ لحل أزمة المدربين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.