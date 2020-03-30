اللاهوني عن أزمة كورونا والرياضة : «مش عاوزين نزود المتاعب»

علق محمد اللاهوني الناقد الرياضي بجريدة الوفد، على أزمة فيروس كورونا الراهنة وتعطل الأنشطة الحياتية بشكل عام في مصر والرياضة على وجه الخصوص.

وقال اللاهوني خلال حديثه مع الإعلامية سها إبراهيم على شاشة النيل للرياضة:..

«نتمنى عودة الحياة والرياضة إلى طبيعتها، مش عاوزين نزود متاعب الناس وعلينا الهدوء

وعدم الإثارة في ذلك التوقيت، الالتزام بتعليمات الدولة والبقاء في المنازل هو الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الراهنة الآن»، مبدياً آماله بإنتهاء تداعيات كورونا مع حلول شهر رمضان في إبريل المقبل.