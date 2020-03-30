علق محمد اللاهوني الناقد الرياضي بجريدة الوفد، على أزمة فيروس كورونا الراهنة وتعطل الأنشطة الحياتية بشكل عام في مصر والرياضة على وجه الخصوص.
وقال اللاهوني خلال حديثه مع الإعلامية سها إبراهيم على شاشة النيل للرياضة:..
«نتمنى عودة الحياة والرياضة إلى طبيعتها، مش عاوزين نزود متاعب الناس وعلينا الهدوء
كانت هذه تفاصيل خبر اللاهوني عن أزمة كورونا والرياضة : «مش عاوزين نزود المتاعب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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