اللاهوني: تركي آل الشيخ اصطدم بتقاليد الأهلي

قال محمد اللاهوني، الناقد الرياضي بجريدة الوفد، إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اصطدم بتقاليد النادي الأهلي المتعارف عليها عند قدومه إلى مصر في بداية مشاريعه الاستثمارية في مجال

أضاف في حديثه لبرنامج صباح الرياضة قناة «النيل للرياضة»، أن الأسلوب الخاص بإدارة الأهلي في التعامل دفعه إلى تغيير وجهته عبر تجربة بيراميدز، مشيراً إلى أن فكره مع الكرة المصرية بعد ذلك اختلف بعدما تعرف بشكل أوسع على أوضاع كرة القدم في البلاد.

ووصف الناقد الرياضي تجربة تركي في الاستثمار الرياضي بالناجحة، بسبب الطفرة التي أحدثها مع نادي بيراميدز الذي أصبح منافساً فعلياً لقطبي الكرة المصرية. في مجال الرياضة أضاف في حديثه لبرنامج صباح الرياضة قناة «النيل للرياضة»، أن الأسلوب الخاص بإدارة الأهلي في التعامل دفعه إلى تغيير وجهته عبر تجربة بيراميدز، مشيراً إلى أن فكره مع الكرة المصرية بعد ذلك اختلف بعدما تعرف بشكل أوسع على أوضاع كرة القدم في البلاد.ووصف الناقد الرياضي تجربة تركي في الاستثمار الرياضي بالناجحة، بسبب الطفرة التي أحدثها مع نادي بيراميدز الذي أصبح منافساً فعلياً لقطبي الكرة المصرية.

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