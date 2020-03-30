الأهلي يقرر التخلص من جيرالدو هذا الصيف وعروض برازيلية في انتظار اللاعب

كشفت مصادر من داخل النادي “الأهلي“، ان إدارة الفريق قررت بيع “جيرالدو” في الميركاتو الصيفي المُقبل، في ظل عدم احتياج “رينيه فايلر” لخدمات اللاعب.

وأفادت عدة تقارير ان المهاجم الأنجولي “هيرمينجيلدو بارتولومو” المُلقب بجيرالدو، بات رحيلة عن المارد الأحمر مسألة وقت فقط.

وكان “جيرالدو” قد أنضم للأهلي قادمًا من صفوف “بريميرو دي اوجوستو” الأنجولي، في الميركاتو الشتوي 2019، مقابل مليون دولار، وبعقد يمتد حتى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وبدأ مسؤولي نادي القرن الأفريقي، تسويق اللاعب بعدما استقر الجهاز الفني على بيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وقال مصدر مُقرب من إدارة الأهلي، أن “جيرالدو” يمتلك عدة عروض من أندية برازيلية، بالإضافة إلى عروض من أندية خليجية، في انتظار حسم مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.

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وكان “جيرالدو” قريبًا للغاية من الرحيل في الميركاتو الشتوي المُنصرف، إلا ان إدارة الفريق قررت الإبقاء على اللاعب موسمًا آخر، بسبب ضعف العروض التي وصلت للحصول على خدماته.

وانتهى جيرالدو من تنفيذ البرنامج التأهيلى الذي وضع له من أجل التعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا، وحرص اللاعب على خوض البرنامج خلال فترة التوقف ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات، بعد استئناف النشاط الرياضى.

وكان “جيرالدو” قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه امام “ماميولدي صن داونز” الجنوب أفريقي، في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعب 27 مباراة مع النادي الأهلي في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث أحرز 3، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ونجح في تحقيق لقب الدوري المصري 2018/2019.

وساهم جيرالدو بتسجيل هدف في غاية الأهمية في مشوار الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، سيظل عالقًا في أذهان جماهير القلعة الحمراء، حيث قاد الفريق للفوز بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة 98 امام “سموحة” في الجولة الـ32.