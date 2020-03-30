الهلال يفعل بند تجديد عقد بافيتيمبي جوميز لمدة عام إضافي

أفادت تقارير صحفية سعودية، ان إدارة نادي “الهلال“، قررت تفعيل بند تمديد عقد المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” لمدة عام إضافي.

وأوضحت صحيفة “الرياضية: السعودية، أن عقد “جوميز” مع الهلال ينص على تفعيل بند التمديد إلى عام آخر، بعد انتهاء عقده الأساسي مع الفريق، في حال رغبة الإدارة في ذلك، وهو ما حدث بالاتفاق مع الروماني “رازفان لوشيسكو“، المدير الفني للفريق.

وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، قد توصل إلى اتفاق مع إدارة الزعيم للرحيل في يونيو المُقبل حيث ينتهي مدة تعاقده مع الفريق، إلا أن الإدارة قد فعلت بند تمديد عقده لعام ثالث.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الهلال قررت مخاطبة اللاعب ووكيل أعماله بشكل رسمي، بشأن تفعيل بند تمديد عقد اللاعب.

وكشفت أن وكيل أعمال جوميز، قد خاطب إدارة الهلال شفهيًا لتوقيع عقد جديد يمتد لعامين آخرين بدلاً من التمديد لعام واحد، لكن الإدارة قد أجلت ذلك لوقتٍ آخر.

وكان “بافيتيمبي جوميز”، قد انتقل إلى نادي الهلال قادمًا من صفوف “جالطة سراي“، التركي في الميركاتو الصيفي 2018، مقابل 6 ملايين يورو.

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وساهم الفرنسي في فوز الموج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد غياب طويل عن آخر بطولة آسيوية.

ومنذ انضامه إلى “الهلال”، خاض المهاجم 74 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 64 هدف، حيث أحرز 54، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ماذا حدث قبل قرار تجديد عقد اللاعب؟

وأشارت عدة تقارير الايام الماضية، إلى أن اللاعب قد يعود إلى فريقه السابق “جالطة سراي“، في ظل اهتمام فريق “بيشكتاش” الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع اللاعب.

ونشر المهاجم المُلقب “بالأسد”، رسالة مؤثرة باللغة العربية إلى جماهير الزعيم منذ ثلاثة أيام، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وحملت الرسالة الشكر والثناء على الفترة التي قضاها اللاعب في الملاعب السعودية، والتي لاقى خلالها معاملة خاصة من جماهير الهلال، وهو ما أكد خروج اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل، قبل قرار إدارة الزعيم بتجديد عقده.