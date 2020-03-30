الامارات | مرتضى منصور يهاجم الحضري.. "يستعين بالجن لإصابة زملاءه"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم الحضري.. "يستعين بالجن لإصابة زملاءه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على تصريحات حارس الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق عصام الحضري التي اعتبرها عشاق "القلعة البيضاء" مسيئة لناديهم حين طلب محو الزمالك من تاريخه.

وقال مرتضى لقناة الزمالك: "حسام وإبراهيم حسن هما من أحضروا الحضري للنادي بعدما كان يبكي من أجل الانضمام للفريق.. الحضري يستعين دائماً بالجن والشعوذة ويتسبب في إصابة زملائه الحراس كي يشارك فى المباريات".

وكان الحضري قد مثل نادي الزمالك في موسم 2010-2011، لكنه لم يوفق في تجربته التي لم تستمر أكثر من أربعة أشهر.

وأضاف مرتضى منصور: "مصطفى فتحي سجل هدفاً عالمياً فى شباك الحضري ونام الأخير على وجهه بسبب مهارة لاعب الزمالك، يبدو أن الجن لم يكن معه في هذه المباراة".

وأكمل: "الحضري سبّ لاعبي الزمالك خلال فترة وجوده في النادي كما تعدى لفطياً على مدرب حراس مرمى الفريق وقتها عماد المندوه بسبب مشاركة عبدالواحد السيد أساسياً".

وأضاف رئيس الزمالك: "عاد من جديد الحضري ليبكي من أجل العودة للزمالك ولكنني رفضت عودته بسبب طباعه وتصرفاته غير الأخلاقية".

وكان الحضري (47 عاماً) قد صرح أخيراً لقناة "أون تايم سورت" المصرية بأن الفترة التي لعبها بنادي الزمالك موسم 2010-2011 "غير محسوبة من عمره"، وقال: "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة أربعة أشهر لكني لم أُوفق.. لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن النادي، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري".

وأضاف "أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتها في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير محسوبة، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".